مصرية تلقي بطفلتيها من الطابق الرابع.. وتقفز بعدهما

مأساة إنسانية شهدتها محافظة القليوبية شمال مصر، حيث ألقت أم بطفلتيها من الطابق الرابع وقفزت بعدهما.

وكشف شهود عيان أن مصرية تدعى رحاب (33 عاماً) تقيم بقرية الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية ألقت بطفلتيها أسماء (6 سنوات)، ورغدة (4 سنوات) من الطابق الرابع بمنزلهما في القرية، ثم ألقت بنفسها وراءهما.

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كما أكدوا وفاة الطفلتين على الفور، فيما تم نقل الأم إلى مستشفى بنها الجامعي، وهي في حالة خطرة ومصابة بكسور ومضاعفات كبيرة.

إلى ذلك لم يكشف حتى الآن دوافع الأم في تنفيذ جريمتها، فيما استدعت الأجهزة الأمنية عدداً من الجيران لسؤالهم حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.