اجتماع وزاري طارئ للجامعة العربية حول خطة السلام الأميركية

تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، السبت، في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمناقشة خطة للسلام سيعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء الثلاثاء، بحسب ما أعلنت الجامعة.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، للصحافيين، الثلاثاء، إن "وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا، السبت، في مقر الجامعة العربية بحضور الرئيس الفلسطيني لبحث ما يسمى صفقة القرن". وأوضح أن "الاجتماع يعقد بناء على طلب فلسطين".

ويعلن الرئيس الأميركي، مساء الثلاثاء، خطة للسلام في الشرق الأوسط، وصفتها إسرائيل بـ"التاريخية"، لكن الفلسطينيين رفضوها مسبقا.

وبعد أكثر من سنتين من العمل بتكتم وتأجيل إعلان الخطة مرات عدة، حدد رئيس الولايات المتحدة الساعة 17:00 بتوقيت غريتش من الثلاثاء موعدا "لخطته الكبيرة جدا".

ولن يكون ترمب بمفرده في هذا الإعلان الرسمي من البيت الأبيض، بل سيقف إلى جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استقبله منذ الاثنين في مكتبه البيضاوي.

وكشفت واشنطن في حزيران/يونيو الماضي تفاصيل عن الجانب الاقتصادي من الخطة الذي يقضي باستثمار نحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى 10 سنوات.

ويقول الفلسطينيون إن الخطة تقضي بأن تضم إسرائيل غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية الواسعة في الضفة الغربية، والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتعترف بالقدس عاصمة موحدة للدولة العبرية.