استكمال مفاوضات سد النهضة في واشنطن

تستكمل، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأميركية واشنطن الاجتماعات المقررة حول سد النهضة، والتي ستركز على قواعد الملء والتشغيل للسد والتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني.

مفاوضات واشنطن ستكون بحضور وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا.

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وكانت اللجان الفنية والقانونية المنعقدة في الخرطوم حول سد النهضة اتفقت على وضع بند في الاتفاق النهائي، يتضمن آلية مشتركة لحل الخلافات وفضّ النزاعات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

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وبحسب مصادر موثوقة تحدثت لـ"العربية" و"الحدث"، الجمعة، فإن اللجان الفنية والقانونية لم تتوصل لصيغة اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجأت النقاش لاجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

واختتم الاجتماع التشاوري في وقت متأخر من الخميس بإجماع على أن يشمل الاتفاق المحددات الرئيسية، التي تم التوافق عليها في واشنطن.

كما أنهت فرق العمل الفنية والقانونية للسودان وإثيوبيا ومصر، في حضور المراقبين من الخزانة الأميركية والبنك الدولي اجتماعاتهم، الخميس، في الخرطوم، بعد تداول لمدة يومين للخروج بمسودة اتفاقية لملء وتشغيل سد النهضة.