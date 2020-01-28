تفاصيل المناورات السعودية المصرية مرجان 16 بالبحر الأحمر

واصلت عناصر من القوات البحرية السعودية والمصرية تنفيذ فعاليات التدريب البحري المشترك "مرجان-16" والذي يتم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر.

ويشارك في التدريب الفرقاطة المصرية طابا وسفينة الإمداد حلايب وعدد من لنشات الصواريخ، إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية، فيما يشارك من الجانب السعودي الفرقاطة الرياض وسفينة دورية صاروخية من طراز PGG وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

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وذكر المتحدث العسكري المصري أن الأيام الماضية شهدت تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المكثفة للقوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، تخللها تنفيذ عدد من الرمايات غير النمطية والرمايات الليلية التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة البحرية من الصاعقة البحرية والضفادع البشرية، وعلى رأسها أعمال مكافحة الإرهاب بالبحر والتعامل مع العدائيات التي من المحتمل استخدامها ضد الجزر بالبحر الأحمر.

وقال إن التدريب "مرجان-16" يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع البحرية السعودية، وتطوير قدرات القوات البحرية المصرية والسعودية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين المسرح البحري بالبحر الأحمر مع توحيد العقائد التدريبية والعملياتية.