رئيس الوزراء المصري: 100 مليون يرتبط وجودهم بالنيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تعمل على الوفاء بالاحتياجات المائية لأكثر من 100 مليون مصري يرتبط وجودهم بنهر النيل.

وقال خلال لقائه، الثلاثاء، مع جاستن موتوري، رئيس البرلمان الكيني والوفد المرافق له، الذي يزور مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إن مصر تعتمد بصفة أساسية على نهر النيل بنسبة 97% مقارنة بأشقائها في دول حوض النيل، مؤكدا أن بلاده تعمل على الوفاء بالاحتياجات المائية للمصريين.

وأضاف أن التعاون بين دول حوض النيل أمر حتمي وليس من قبيل الرفاهية، مؤكدا اقتناع مصر بأهمية إعلاء مبدأ الشفافية والحرص على المصالح المشتركة بما يمكن الجميع من الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة في حوض نهر النيل.

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وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري قبل ساعات من انطلاق اجتماع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، لاستكمال المفاوضات حول سد النهضة، وإعداد الاتفاق النهائي.

وقبل أسبوعين، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنه تم التوصل لمسودة اتفاق حول سد النهضة، وقالت إن وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث اجتمعوا ووفودهم مع وزير الخزانة ورئيس البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2020 لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالسد، وتنفيذ عملية التعبئة والملء على مراحل، وتنفيذها بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والأثر المحتمل للتعبئة على الخزانات في مجرى النهر.

ووافق الوزراء على معاودة الاجتماع مرة أخرى في واشنطن، الثلاثاء والأربعاء، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن الملء والتشغيل وإنهاء مفاوضات ماراثونية استمرت نحو 9 سنوات.