رئيس وزراء مصر يهاتف الصين: لا "كورونا" بين المصريين

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اتصالاً بالسفير محمد البدري، سفير مصر بالعاصمة الصينية بكين للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، بعد توارد الأنباء عن انتشار فيروس "كورونا" في عدد من المناطق هناك.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، بأن السفير البدري طمأن رئيس الوزراء على حالة جميع المصريين في الصين، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وأنه لا توجد إصابات حتى الآن بينها بفيروس "كورونا".

وقال السفير البدري إن فريق عمل السفارة المصرية ببكين، والقنصلية العامة بشنغهاي في الصين، يتواجد لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن الوزارة لم ترصد أية حالات في مصر مصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة وضعت خطة التأمين الطبي للتصدي للفيروس، ومنع دخوله البلاد، وتشمل هذه الخطة عدة محاور، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد.. الجوية والبحرية والبرية.

وأضاف مجاهد أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على أي وسيلة نقل من دولة الصين، أو الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، مع كتابة البيانات كاملة وسيتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.