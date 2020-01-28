ضبط مخدرات داخل غرف ولادة بمستشفى مصري

في واقعة مؤسفة، ضبطت السلطات المصرية مخدرات داخل غرف ولادة بمستشفى حكومي بمحافظة بني سويف جنوب البلاد.

وعثر الدكتور أحمد ورشان نائب مدير مستشفى الفشن الحكومي ببني سويف خلال جولة له لتفقد غرف وعنابر قسم النساء والولادة على دواليب خاصة بالمرضى مغلقة.

وأمر نائب مدير المستشفى بفتح هذه الدواليب المخصصة للمرضى وتفتيشها، حيث عثر بداخل أحدها على كيس أسود به مادة غريبة ومجهولة، وبفحصها، تبين أنها مخدر الحشيش.

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع 4 عاملات بالمستشفى يتولين المسؤولية عن غرف القسم، وبتضييق الخناق على إحداهن وتدعى "ع أ" اعترفت أن المخدرات المضبوطة تخصها، وأنها تقوم بالاتجار فيها، وكانت تخفي قطعة الحشيش داخل الدولاب بالمستشفى لضمان عدم ضبطها وكشف أمرها.

وقررت نيابة الفشن حبس العاملة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المخدرات، كما قررت إخلاء سبيل 3 عاملات أخريات بضمان محل إقامتهن.