مصر.. كروت مراقبة صحية للقادمين من الصين بسبب كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد مجاهد، أن الوزارة لم ترصد أية حالات في مصر مصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الوزارة وضعت خطة التأمين الطبي للتصدي للفيروس، ومنع دخوله البلاد، وتشمل هذه الخطة عدة محاور، منها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد.. الجوية والبحرية والبرية.

وأضاف مجاهد أنه سيتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على أي وسيلة نقل من دولة الصين، أو الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس، مع كتابة البيانات كاملة وسيتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.

موضوع يهمك فيما يلي بعض السمات الرئيسية لفيروس كورونا الجديد الذي تم رصده في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر/كانون الأول وتسبب في... فيروس كورونا الجديد في 6 معلومات صحة

وأشار إلى أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية، مشيراً إلى أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات وقائية احترازية مشددة عقب تحذيرات منظمة الصحة العالمية مباشرة.

كما أكد خالد مجاهد أن الوزارة قامت برفع درجة الاستعداد بمنافذ الحجر الصحي، وتجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ورفع الوعي، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، مشيرًا إلى قيام العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بالمحافظات بنشر تعريف بالفيروس بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.