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مديرة دار أيتام تضرب فتاة.."فيديو رحمة" يحرك سلطات مصر!

المصدر: دبي - العربية.نت
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بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض فتاة مصرية تدعى "رحمة" في دار أيتام "نهر الحياة" للضرب من قبل المديرة، زار ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء، الدار وتفقد الوضع.

في التفاصيل، استمع المحافظ إلى تفاصيل واقعة الفتاة، حيث سلمته الدكتورة أماني عبد المقصود، مديرة الدار، ملفاً كاملاً حول مخالفات الفتاة.

وتوجه عدد من المسؤولين في وزارة التضامن والشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية إلى المكان للوقوف على حقيقة الواقعة.

بدورها، قامت النيابة باستدعاء الفتاة رحمة للاستماع إلى أقوالها حول تعرضها للضرب على يد رئيسة الجمعية.

"المسؤولة تعترف"

بالمقابل، أكدت مديرة الدار أماني عبدالمقصود، ورئيسة الجمعية قيامها بضرب الفتاة معترفة بصحة الفيديو المتداول.

كما أشارت إلى أن النيابة لم تستدعها للتحقيق حتى الآن.

يذكر أن القصة بدأت بعد انتشار مقطع فيديو يوضح قيام رئيسة جمعية "نهر الحياة" بضرب فتاة بالدار تدعى رحمة، فيما تدخلت أخريات من فتيات الدار لمنع المسؤولة من ضرب الفتاة.

وأثار المقطع جدلاً واسعاً وتنديداً بتصرف المديرة استدعى السلطات للتدخل.

كلمات دالّة

#فيديو
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