جديد واقعة القطار التي هزت مصر.. مخالفة وغرامة للأب

يبدو أن الأب المصري الذي هزت مشاهد احتضانه لابنته عند سكة أحد القطارات، مواقع التواصل، ارتكب مخالفة كبيرة، لا بل كان المتسبب الأول في ما حدث له ولابنته قبل يومين.

فقد كشفت وزارة النقل المصرية، مساء الثلاثاء، ملابسات الفيديو الذي انتشر مؤخراً والذي أظهر أباً يحتضن ابنته بين رصيف سكة حديد وأحد قطارات البضائع بمحطة الإسماعيلية. وأعلنت في بيان أنه بعد مراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الاسماعيلية للسكك الحديدية للوقوف على ملابسات الواقعة، تبين أن الأب كان يستقل قطار الركاب رقم 286 القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية، والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

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خرج من الباب المخالف

كما ذكرت أنه بدلاً من أن ينزل الأب من باب القطار المخصص لنزول الركاب على الرصيف 1 للوصول إلى الرصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين، قام بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر بين فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على الرصيف رقم 2، مخالفاً بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد، ما يرتب عليه غرامة (غرمة منخفضة تبلغ حوالي 3 دولارات)

وأضافت أنه، عند عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع، وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع، فقام الأب بالنزول لمساعدتها للصعود إلى الرصيف. وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لما اعتبروه "مشهداً إنسانياً مهيباً". ويظهر الفيديو رجلاً يحتضن فتاة تحت عجلات قطار يتحرك، وسط تعالي أصوات دعوات الركاب. وأظهر الفيديو فتاة صغيرة سقطت تحت أحد القطارات بمحطة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع والدها إلى إلقاء نفسه عليها، في رد فعل سريع قبل أن يصل القطار بلحظات، وقام باحتضانها إلى أن مر القطار، ونجا الأب وابنته.