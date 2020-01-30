ختام المناورات البحرية المصرية السعودية في البحر الأحمر

اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك "مرجان - 16" الذي استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

وتضمن التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وتمرين حرب إلكترونية، حيث أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية في استخدام أعمال الخداع الإلكتروني، وفق المتحدث العسكري المصري.

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كما تم التدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة، حيث قامت العناصر المشاركة في التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بأداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

إلى ذلك نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، وتم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات غير النمطية.

ونفذ عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والسعودية بياناً عملياً لأعمال حق الزيارة والتفتيش والاقتحام الرأسي والأفقي، بحسب المتحدث، الذي أضاف أنه تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها.