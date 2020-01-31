الأحد.. بدء إجلاء المصريين من الصين وعالقون يتحدثون

تبدأ مصر الأحد المقبل بإجلاء رعاياها من الصين.

وذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن طائرة مجهزة طبيًا ستقلع من القاهرة صباح الأحد المقبل لإجلاء الرعايا المصريين من الصين وتحديدا من مدينة ووهان، التي أصبحت معزولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانتشاره بها.

وكشفت أن الطائرة التي ستقلع للصين مجهزة طبياً، وفور وصولها للمطار سيتم نقل القادمين على متنها إلى أماكن الحجر الصحي، عن طريق سيارات إسعاف مخصصة ومجهزة لنقل مثل هذه الحالات مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

وكشف الدكتور محمد بلال أحد المصريين العالقين هناك لـ"العربية.نت" أنهم جميعًا بخير ولا توجد أي إصابات بينهم، مضيفا أنهم يقومون حاليا بإتمام إجراءات الإجلاء الآمن.

وقال الدكتور مصطفى أبو العز أحد العالقين هناك لـ"العربية.نت" إنهم يقيمون في منازلهم منذ الإعلان عن عزل المدينة نتيجة تفشي الوباء، ويتواصلون عبر تطبيق "ويشات"، مع مسؤولي السفارة لإنهاء إجراءات الإخلاء.

في الأثناء أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تتابع، ميدانيا، خطة التأمين الطبي لاستقبال المصريين القادمين من الصين.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت تجهيزات الحجر الصحي المخصص لاستيعاب المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية، وجميع المتعاملين معهم، كما راجعت الإجراءات اللوجستية اللازمة، وتأكدت من توافر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوما وهي "فترة حضانة المرض".

وقال إن الوزيرة حرصت على التأكد من إمداد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية الكافية على أرض الواقع، مشيرا إلى توافر الأطقم الطبية المتخصصة، والأطقم الإدارية والخدمية، وأجهزة المعامل والعيادات وإمدادها بكافة المستلزمات الطبية لتضم مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف الحديثة ذاتية التعقيم لنقل أي شخص تستدعي حالته الصحية النقل إلى المستشفى، مشيرا إلى انعقاد غرفة إدارة الأزمات وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، وتعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة خطة استقبال المصريين القادمين من مدينة ووهان.

وأكد مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول لفيروس كورونا، مؤكدا أن الوضع في مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بالفيروس.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين في مدينة ووهان الصينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نادر سعد، أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تواصل مع سفير مصر في الصين، محمد البدري، الذي خاطب السلطات الصينية، وحصل منهم على الموافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في ووهان.

من جانبها، أكدت الخارجية المصرية سلامة جميع الرعايا في الصين وعدم وجود إصابات بعدوى فيروس كورونا الجديد بينهم.