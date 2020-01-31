قمة مصرية فلسطينية غدا للتشاور حول خطة ترمب للسلام

يعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس أبو مازن جلسة مباحثات غدا السبت في القاهرة للتشاور حول خطة ترمب للسلام.

وأعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أن الرئيس الفلسطيني سيلتقي غدا السبت نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة .

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وقال السفير اللوح، إن القمة ستهدف للتشاور حول صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني يؤكد دائما أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين.

وأضاف أن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بصفقة القرن حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من أبو مازن تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة.

وشدد أبو مازن على ضرورة التسلح بالموقف العربي، وأن يعلن عن رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا، مطالبا ببدء التحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستويين الإسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة.