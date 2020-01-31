وفاة فتاة عمرها 12 عاماً في صعيد مصر نتيجة الختان

استنكرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر، الجمعة، وفاة فتاة عمرها 12 عاما أثناء إجراء جراحة ختان لها من قبل طبيب في محافظة أسيوط جنوب البلاد.

وجددت اللجنة في بيان نشره المجلس القومي للمرأة على صفحته على موقع فيسبوك: "رفضها القاطع والتام لأي مبررات تستخدم لممارسة هذه العادة المجرمة محليا ودوليا".

وطالبت اللجنة بتوقيع "أقصى عقوبة على الجناة"، حيث تم القبض على الطبيب ووالد الفتاة الضحية من قبل السلطات ويجري التحقيق معهما.

أسست اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في أيار/مايو العام الماضي بهدف زيادة التوعية بأضرار الختان المحظور قانونا في مصر منذ العام 1996. وتضم اللجنة أعضاء من الوزارات المعنية والأزهر والكنائس المصرية.

وأطلقت اللجنة حملة شعارها "احمها من الختان"، للتوعية بأضرار هذه العادة في القرى المصرية على وجه الخصوص، حيث لا يزال يمارس الختان باعتباره ضرورة للحافظ على عفة المرأة. وخصصت اللجنة خطا ساخنا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين في هذا الصدد.

وشددت مصر في العام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.

وبين فترة وأخرى تذهب فتيات ضحية لجراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع. وكانت آخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في السابعة عشرة من عمرها في مدينة السويس في شمال مصر، أثناء جراحة ختان أجريت لها. ولا توجد إحصاءات حديثة حول مدى انتشار عادة الختان.

ووفق آخر إحصائية نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي أجريت لهن عمليات ختان بين أعمار 15 و49 عاما في مصر 87%.