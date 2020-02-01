تفاصيل مقتل نجل مذيعة مصرية برصاصة طائشة من زميله

كشفت المذيعة المصرية نيرمين شريف تفاصيل مقتل نجل زميلتها مروة ميمي المذيعة بقناة النهار برصاصة طائشة.

وقالت لـ"العربية.نت" إن كريم نجل زميلتها مروة ميمي المذيعة بقناة "النهار"، لقي مصرعه إثر تعرضه لطلقة بالرأس من مسدس والد زميله خلال مزاح بينهما بشقة الأخير في منطقة الزمالك.

وأضافت أن نجل زميلتها ذهب لشقة صديقه في منطقة الزمالك، وكان برفقتهما صديق ثالث، وذهب صديقه صاحب الشقة لإحضار مسدس يمتلكه والده الذي كان متواجدا في دولاب غرفة النوم، كي يطلع عليه صديقيه، وخلال مزاح بينهما بالمسدس خرجت منه طلقة طائشة واستقرت في رأس نجل زميلتها ليلقى مصرعه على الفور.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني أن جيران الشاب بمنطقة الزمالك أبلغوا الشرطة بسماع صوت طلق ناري في شقة بالعقار تبعته أصوات صراخ، مضيفا أن قوات الشرطة ذهبت للعقار واكتشفت وفاة الشاب متأثرا بإصابته.

من جانبها أمرت النيابة بدفن الجثة وقامت أسرة نجل المذيعة بدفنه عصر اليوم السبت.