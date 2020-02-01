مصر.. قراصنة يخترقون موقع وزارة الصحة بصورة عن إيران

اخترق قراصنة موقع وزارة الصحة المصرية، ونشروا صورة تؤكد السيطرة على الموقع الإلكتروني من جانب قراصنة إيرانيين.

وجرت إزالة الصورة من الموقع الإلكتروني، ولكنه لم يعد إلى العمل بعد.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الوزارة تعمل على إعادة موقعها الإلكتروني في أسرع وقت ممكن، بعد أن أغلقته عقب الاختراق مباشرة.

وفي مارس 2018 اتهمت الإدارة الأميركية قراصنة إلكترونيين على صلة بالنظام الإيراني، باختراق حسابات 8 آلاف من الأساتذة الجامعيين الأميركيين والأجانب في أميركا والعالم، وأيضا قرصنة شركات خاصة ومؤسسات حكومية بهدف سرقة المعلومات والبيانات.

واتهمت وزارة العدل الأميركية منفذي الهجوم الإلكتروني بعلاقات مع الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 9 إيرانيين وشركات لمؤسسة "مبنا" التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الإدارة الأميركية إن مؤسسة "مبنا" استهدفت أكثر من 100 ألف أستاذ جامعي حول العالم واخترقت حسابات 8 آلاف منهم، عبر 144 جامعة أميركية و176 جامعة أجنبية، كما شملت الاختراقات حسابات موظفين في الحكومة الأميركية وكذلك هيئات غير حكومية.