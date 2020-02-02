طائرة مصرية إلى معقل كورونا لنقل المواطنين

أقلعت، الأحد، طائرة خاصة تسع 297 راكباً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار مدينة ووهان بالصين وذلك لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

وحرص وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار، على الالتقاء بالفريق الطبي التابع لوزارة الصحة المرافقة للطائرة للاطمئنان على كل التجهيزات اللازمة والمعدات الطبية الوقائية. كما تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كافة الإجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها منذ صعود الركاب على متن الطائرة حتى وصولهم إلى مصر.

وأشار وزير الطيران إلى أن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بالصين جاء من منطلق دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج، كما حرص على توجيه التعليمات توجيهاته لجميع المطارات المصرية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الدقيقة.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن عدد المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية وفقًا لآخر إحصائيات هو 350 مواطنًا مصريًا، مؤكداً أن 306 مواطن فقط يرغبون في العودة إلى مصر.

وأضاف أن الحالة الصحية لجميع المصريين المقيمين في ووهان جيدة، وأنهم لا يعانون من أي أعراض لفيروس كورونا، مضيفاً أن السلطات الصينية تقوم بتوقيع الكشف الطبي على أي شخص قبل مغادرته لمدينة ووهان، وفي حالة وجود أي أعراض أو ارتفاع في درجة الحرارة يتم منعه من السفر.

ومن جهتها، تستعد وزارة الصحة المصرية لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان، حيث خصصت الوزارة مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح لاستقبال العائدين بها واحتجازهم لمدة 14 يوماً، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور أيمن إمام، مدير إدارة الحجر الصحي، أن الوزارة قامت بالتنبيه على ضرورة الوقاية الشخصية لطاقم الطائرة، حيث سيتم استخدام ملابس وقائية يتم ارتداؤها فوق الزي الرسمي الخاص بهم. بالإضافة إلى إخضاع جميع الركاب والأطقم للإجراءات الطبية الوقائية المتبعة بعد عودتهم.

وقال إنه سيتم وضع العائدين بالحجر الصحي وفي حالة الاشتباه يتم تحويل الشخص لمستشفى مجهز للتعامل مع هذه الحالات. وأكد أن الحجر الصحي مجهز بأدوات المسح الحراري التي تعمل على قياس درجة حرارة الراكب، وإذا تم الاشتباه يُحول المريض للفحص الثانوي بمعرفة طبيب، مع تحديد المتعاملين معه خلال الفترة الأخيرة للسيطرة على الفيروس، وبعد ذلك تجري معالجة الحالة في مستشفى الحميات.

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وذكر الدكتور أيمن إمام أن الطاقم الطبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين يشمل 3 أطباء، منهم طبيبان للحجر الصحي وآخر لمكافحة العدوى بالإضافة إلى 3 من أعضاء هيئة التمريض. كما سيتم التعامل مع النفايات طبقًا للدليل الإرشادي لمنظمة الصحة العالمية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية كهدية من مصر للشعب الصيني على متن الطائرة التي ستقل المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان.