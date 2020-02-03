بعد مقتل ابنها برصاصة طائشة.. أول تعليق للمذيعة المصرية

صدمة كبرى تعرضت لها المذيعة المصرية مروة ميمي بمقتل ابنها كريم برصاصة طائشة من زميله قبل يومين بمنطقة الزمالك في القاهرة.

حيث توجه كريم إلى منزل زميله وكان بصحبتهما صديق ثالث، إلا أنهم خلال مزاحهم توجه أحدهم لإحضار مسدس الوالد وخرجت منه رصاصة طائشة استقرت في رأس كريم ليلقى مصرعه على الفور.

وبعد يومين من التحقيقات والصدمة التي تلقتها مذيعة فضائية "النهار" المصرية، علقت للمرة الأولى على ما جرى من خلال حسابها على "فيسبوك"، حيث نشرت صورة طفلها وعلقت عليها قائلة "عايزة حق ابني.. اقفوا معايا". وتابعت لتسترجع ما حدث قائلة "كان رايح يوم اجازته يلعب مع أصحابه بلاي ستيشن في منزل صاحبه.. يعملوا فيه كده؟.. يموتوه؟.. اقفوا معايا كلكوا.. قلبي اتكسر".

وبعد الانتهاء من العزاء نشرت الإعلامية المصرية عدة صور توثق حرص عدد كبير من الأصدقاء على وضع صورة ابنها عند الكعبة، وعلقت عليها قائلة "يا حبيبي يا ابني.. ربنا يحبب فيك خلقه زي ما كنت طيب وبتحب الناس كلها يا حنين".

وتابعت قائلة "أنا مطمنة عليك أوي بعد اللي شوفتوا امبارح أول مرة أشوف عزاء كده.. وكمية الناس اللى جولك يا ابني.. أشوفك في الجنة يا عريس الجنة".