الصين تمنع سفر مصريين للاشتباه بإصابتهما بكورونا

كشف محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، أن الصين منعت سفر مصريين على متن الطائرة العائدة من ووهان الصينية بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات نقلتها عنه فضائية مصرية، إنه عند مغادرة الطائرة المصرية الصين متجهة إلى مصر، جرى احتجاز اثنين من المصريين بعد تسجيل ارتفاع درجة حرارتهما، مؤكداً أن ارتفاع درجات حرارة الراكبين لا يعني إصابتهما بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض آخر.

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وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت جاهزية المطارات المصرية لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، وأكدت وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة الصحة لمتابعة وصول أي راكب مصري أو صيني بحيث يتم التعامل معه بدقة والتأكد من سلامته قبل دخول مصر.

ووصلت إلى مطار العلمين ظهر اليوم الاثنين طائرة مصرية قادمة من الصين على متنها نحو 300 مواطن تم نقلهم إلى مستشفى النجيلة المركزي التي اختيرت كمنطقة حجر صحي.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة الصينية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الوفيات في الصين ارتفع إلى 361 حتى أمس الأحد بزيادة 57 حالة عن اليوم السابق. وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بواقع 2829 ليصل العدد الإجمالي إلى 17205 إصابات.

ولا تزال "ووهان" مركز انتشار الفيروس وغيرها من المدن في حالة عزلة مع فرض قيود شديدة على السفر إليها، وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة أيضا بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد. وجرى الإبلاغ عن 171 إصابة أخرى على الأقل في أكثر من عشرين دولة ومنطقة أخرى، بينها الولايات المتحدة واليابان وتايلاند وهونغ كونغ وبريطانيا.