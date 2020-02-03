صور لنقل المصريين الفارين من كورونا للحجر الصحي بمطروح

كشفت مصادر مصرية عن اكتمال نقل المصريين العائدين من الصين على منطقة الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح وذلك عقب وصولهم ظهر الاثنين إلى مطار العلمين.

وتم نقل المصريين إلى الحجر الصحي في حافلات وسط تشديدات أمنية مكثفة، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا حولهم لمنع الاقتراب منهم.

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وصول الوافدين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وأكدت لهم أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على مراجعة كافة الإجراءات الوقائية والإشراف عليها منذ وصول الوافدين إلى مهبط المطار حتى وصولهم إلى الحجر الصحي المخصص لهم، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لكافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم فور وصولهم المطار، من خلال قياس درجات الحرارة ومناظرتهم طبياً، حيث يتم إخلاء من يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستشفى الإخلاء مباشرةً عبر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم.

وأضاف أن الوزيرة أكدت أنه سيتم نقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، كما أكدت أيضاً على جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، مشيراً إلى أن المستشفى تم تجهيزه لصيبح أسرته بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات الطبية للمصريين القادمين من الصين.

وشددت وزيرة الصحة وفق ما يقول المتحدث الرسمي على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للطائرة ذاتها فور وصولها من حيث رشها بالمواد الوقائية اللازمة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، لافتة إلى أن الطائرة كان على متنها أطفال، بالإضافة إلى 14 فرداً من طاقم الطائرة، و8 من الفريق الطبي الذي غادر لمرافقة ركاب الطائرة لتوفير كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم.