مشكلات بالأمعاء.. مبارك يظهر بصورة بعد جراحة دقيقة

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة لجده عقب إجرائه جراحة دقيقة قبل أيام.

في التفاصيل، نشر عمر الصورة على حسابه في موقع إنستغرام، وعلَّق عليها قائلاً "كل الحب والتقدير".

موضوع يهمك كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، تفاصيل الحالة الصحية للأخير والجراحة الدقيقة التي أجريت له مساء... بعد جراحة دقيقة.. هذه تفاصيل حالة حسني مبارك مصر

يشار إلى أن الرئيس المصري الأسبق كان قد أجرى منذ أيام جراحة دقيقة في مستشفى المعادي العسكري.

وذكر مصدر مقرب من الأسرة أن الجراحة كانت بسبب مشكلات بسيطة في الأمعاء.

وأشار إلى أن مبارك لن يمكث في مستشفى المعادي العسكري سوى أيام معدودة، وسيغادر بعدها إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، مؤكداً استقرار حالته الصحية وبدء تعافيه.

ما علاقة "حرب أكتوبر"؟

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن، خضوع والده لعملية جراحية على صفحته على موقع "تويتر".

وظهر مبارك في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ تنحيه قبل 9 سنوات، على يوتيوب، حيث تحدث عن ذكرياته عن حرب أكتوبر 1973.

وفي 26 ديسمبر 2018، ظهر على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون.

يشار إلى أن مبارك يبلغ من العمر 92 عاماً، فهو من مواليد عام 1928، وتولى حكم مصر لمدة 30 عاماً منذ 1981 حتى تنحيه في 11 فبراير 2011.