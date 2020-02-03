مصر..  مسلحون يفجّرون خط غاز في سيناء

فجّر مسلّحون مجهولون ليل الأحد خطّاً للغاز الطبيعي في شبه جزيرة سيناء في مصر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ مجموعة مسلّحين ملثّمين يستقلّون سيارة رباعية الدفع فجّروا خط الغاز بمنطقة التلول، الواقعة على بعد حوالي 80 كلم غرب مدينة العريش، وذلك من طريق وضع متفجّرات أسفله.

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فيما لم تسجّل أيّة إصابات بشرية في الهجوم الذي لم تتبنّه أيّ جهة في الحال.

خط داخلي لا دولي

وأكدّت المصادر أنّ الخطّ الذي تم تفجيره هو خط داخلي وليس خطاً دولياً، إذ إنّه يزوّد بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.

فيما قالت وسائل إعلام مصرية إنّ التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر، نفى كونسورتيوم ليفياثان هذه المعلومة لفرانس برس.

وعقب الهجوم مشّطت قوات الأمن المنطقة للبحث عن منفّذيه، فيما أغلقت الشركة المشغّلة لخطوط الغاز بشمال سيناء المحابس المؤدّية إلى منطقة العريش بصورة احترازية.