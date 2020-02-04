فيديو.. فصل نهائي لطالبة مصرية اعتدت على أستاذتين بجامعتها

قررت جامعة الإسكندرية فصل طالبة بكلية الآداب نهائياً بعد اعتدائها على أستاذتين بالكلية.

وقررت الجامعة، فصل الطالبة م .ر بقسم لغات شرقية "عبري"بشكل نهائي من الكلية، لقيامها بالاعتداء على أستاذتين بالقسم ومراقبي امتحانات الفصل الدراسي الأول ديسمبر الماضي.

وعقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل قررت إدارة الكلية إحالة الطالبة التي تدرس بالفرقة الثالثة، شعبة عبري، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها في واقعة اعتدائها على كل من الدكتورة آمال عبد المنعم، والدكتورة سميرة عاشور، داخل لجنة الامتحان.

ورفضت الجامعة أي التماس للعفو عن الطالبة مؤكدة، أنه لن يتم قبول أي تجاوز يمس سير العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين داخل الجامعة.