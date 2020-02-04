مجلس الإعلام في مصر يهدد بعقوبات ضد مروجي شائعات كورونا

هدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر باتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات ضد مروجي الشائعات، خاصة فيما يختص بإصابات فيروس كورونا.

وأعلن المجلس برئاسة الكاتب الصحافي، مكرم محمد أحمد، ضرورة التزام جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة عند نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث إصابات بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف المجلس في بيان له، الثلاثاء، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة ذلك، مؤكداً أن المعايير المهنية للإعلام تحظر على أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني نشر أو بث أي مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة الجهات المختصة.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية ومنصات وحسابات تابعة لجماعة الإخوان قد بثت شائعات عن تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بمنطقة إمبابة في الجيزة لمواطن يدعى وائل الصاوي.

ونشر الصاوي فيديو على الفيسبوك مدعياً إصابته بالفيروس، فيما قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المريض لم تعجبه الخدمة الطبية في المستشفى فبث هذا الفيديو، مضيفا أنه تم إجراء التحاليل الفيروسية له، وكانت حالته الصحية جيدة.

وكانت مصر قد استقبلت أمس رعاياها العائدين من الصين ونقلتهم إلى منطقة الحجر الصحي بمحافظة مرسى مطروح، وذلك عقب وصولهم ظهر الاثنين إلى مطار العلمين.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة وصول الوافدين للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وأكدت لهم أن الدولة قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لمصر.

وأكدت الوزيرة أنه تم نقل كافة الوافدين وطاقم الطائرة والفريق الطبي المرافق لهم، إلى الحجر الصحي المخصص، كما أكدت جاهزية مستشفى الإخلاء وتوافر كافة التخصصات الطبية بها، مشيرة إلى أن المستشفى تم تجهيزه ليصبح بالكامل رعاية مركزة ومزودة بأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة الأشعة ومزودة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية.