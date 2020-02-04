مصر.. محاكمة 555 داعشياً بارتكاب 63 جريمة بسيناء

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء"، والمتهم فيها 555 متهماً بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما كشفت أيضاً التحريات أن عدداً من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها.