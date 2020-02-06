رئيس أركان الجيش المصري يتفقد سيناء ويتعهد باقتلاع الإرهاب

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان الجيش المصري عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية في شمال سيناء. وأكد أن الجيش يواصل اقتلاع جذور الإرهاب.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري إن رئيس الأركان قام بجولة على الارتكازات الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بشمال سيناء، كما تابع مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بالعريش، والذي يؤدي مهامه في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء.

وأكد رئيس الأركان خلال لقائه بالجنود الضباط أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار في اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والاستمرار في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

وذكر المتحدث العسكري أن رئيس الأركان استمع إلى آراء عدد من المقاتلين واستفساراتهم في مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة، مشيداً بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة الموكلة إلى المقاتلين لحماية مقدرات مصر.