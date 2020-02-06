طالب مصري يهدد بحرق كلية ويعتدي على أستاذه بمسدس

للمرة الثانية في أقل من شهرين، شهدت جامعة الإسكندرية واقعة مؤسفة، حيث اعتدى طالب بكلية التجارة على أستاذه بمسدس بعد تسبب الأستاذ في فصله لقيامه بالغش.

وفوجئ طلاب كلية التجارة بالجامعة بطالب يدعى محمود محمد يقتحم مكتب أستاذ بالكلية، ويعتدي عليه بمسدس ناري، محدثا به إصابات بالغة، كما تبين أنه يحمل وعاء مليئا بالوقود، مهددا بحرق الكلية لو تعرض له أحد.

ونجح أمن الكلية في احتواء الموقف وشل حركة الطالب والإمساك به وتسليمه لمديرية أمن الإسكندرية.

وتبين من التحقيقات أن الطالب كان يحاول الانتقام من أستاذه بسبب ضبطه متلبسا بالغش في مادة "بنوك ونقود"، وإثارته للشغب، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، ما تسبب في فصله من الكلية لفصلين دراسيين.

من جانبه أدان "اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية" الواقعة.

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وقال الاتحاد، في بيان له مساء الخميس، إن "ما حدث اليوم بكلية التجارة من تعدي طالب على أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وإصابته يُعد تصرفاً شاذاً وإجرامياً وهو مرفوض من المجتمع الطلابي".

في سياق متصل، أصدرت كلية التجارة بياناً أعلنت فيه أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، "كان على تواصل مستمر مع أساتذة الكلية خلال الأزمة ووجَّه بالفصل النهائي للطالب من الجامعة، وبإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيده بأي جامعة أو معهد آخر".

كما وجَّه الوزير إدارة الجامعة بـ"متابعة الشق الجنائي في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق الأستاذ الجامعي".

واقعة مماثلة.. في الجامعة نفسها

وقبل أيام قررت الجامعة نفسها، فصل الطالبة م .ر بقسم لغات شرقية "عبري" بشكل نهائي من كلية الآداب، لقيامها بالاعتداء على أستاذتين بالقسم ومراقبي امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وعقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل قررت إدارة كلية الآداب إحالة الطالبة التي تدرس بالفرقة الثالثة، شعبة عبري، إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها في واقعة اعتدائها على كل من الدكتورة آمال عبد المنعم، والدكتورة سميرة عاشور، داخل لجنة الامتحان.

ورفضت الجامعة أي التماس للعفو عن الطالبة مؤكدة، أنه لن يتم قبول أي تجاوز يمس سير العمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين داخل الجامعة.