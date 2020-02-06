مصر.. 15 قتيلاً وجريحاً بحادث سير مروع في أسوان

لقي 12 شخصاً مصرعهم كما أصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة نقل، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي الغربي الذي يصل بين محافظتي أسوان والقاهرة، ودفعت وزارة الصحة بـ14 سيارة إسعاف لنقل جثامين الضحايا إلى المشرحة، والمصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعي، الذين تراوحت إصاباتهم بين الكسور والكدمات والجروح.

وبعد تحرير محضر بالحادث، قامت النيابة بالتحقيق في الواقعة والاستعانة باللجنة الفنية من المرور لمعرفة سبب وقوع الحادث.

وبعد المعاينة الأولية لموقع الحادث، تبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارات بالطريق الصحراوي.

كما قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع جامعة أسوان لرفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، تحسباً لاستقبال المصابين الآخرين من الحادث، حيث يتم العمل على فحص المصابين والجثامين للتعرف على هوية الضحايا.