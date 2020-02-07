ضبط صاحب شركة سياحية.. تأشيرات مزورة وعقود عمل وهمية

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، مالك إحدى شركات السفر والسياحة، لقيامه بالنصب والاحتيال على الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم ومنحهم مستندات سفر مزورة وفق ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" الجمعة.

وفي التفاصيل تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، بلاغا من شاب حاصل على معهد فني صناعي، حول عقد عمل منسوب لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، موثق بختم "شعار الجمهورية" وختم آخر خاص "بقنصلية إحدى الدول العربية بالبلاد" تبين أنهما (مزوران).

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وبعد ضبطه ومناقشته كشف حصوله على عقد العمل المزور من مالك إحدى شركات السفر والسياحة بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مقابل 55,000 ألف جنية مصري.

هذا وتبين أن مالك إحدى شركات السفر والسياحة له نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير التأشيرات، وسمات الدخول للدول العربية وبعض الدول الأجنبية، والاحتيال بموجبها على راغبى السفر للعمل بالخارج، ويتخذ من مقر شركة "غير مرخصة" للسفر والسياحة بمدينة بيلا بكفر الشيخ وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

تصاريح وأختام.. وأسماء أشخاص

إلى ذلك، عثر بمقر الشركة على جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة وعقود عمل "مزورة" وعدد من المستندات والشهادات وتصاريح عمل "مزورة"، وعقود وسمات الدخول المنسوبة لدول عربية، وتأشيرات دخول لدول عربية، وبصمات أختام شعار الجمهورية، والعديد من صور بطاقات تحقيق الشخصية وجوازات سفر، وصحف حالة جنائية، وصور شخصية بأسماء أشخاص مختلفة".

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تسفير الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، متخذاً من مقر الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.