السيسي وغوتيريس يبحثان الأزمة الليبية في أديس أبابا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أديس أبابا، وبحث معه الأوضاع في ليبيا.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن السيسي أكد أهمية العمل على تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين وتفادي أي صعوبات أو تحديات في هذا الصدد، مشددا على دعم جهود الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتباحث الجانبان أيضا بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة في مختلف المجالات لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية.

وكان غوتيريس قال في حسابه على تويتر، إن أقل ما توصف به الأحداث الجارية في ليبيا أنها "فضيحة"، مضيفا: "الأسلحة تتدفق والعمليات العسكرية مستمرة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل. نحن في أمس الحاجة لوقف دائم وفعال لإطلاق النار".

جاء لقاء السيسي وغوتيريس في أديس أبابا قبل انطلاق أعمال القمة الإفريقية العادية الثالثة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

ومن المقرر أن يُسلم السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.

وتنعقد القمة هذا العام بمشاركة إفريقية ودولية واسعة، وتركز على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في إفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.