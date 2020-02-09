الصحة المصرية تنفي وجود أي حالات مصابة بكورونا

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، السبت، أنه لا صحة لوجود حالة كورونا فى حميات طنطا بمحافظة الغربية، وأن الشاب مصاب باشتباه نزلة برد.

وأكد المتحدث باسم الصحة المصرية، أن كل ما نشر حول وجود عزل أو إصابة بالكورونا في مستشفى حميات طنطا غير صحيح على الإطلاق، مضيفًا: "لا يوجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل مصر".

وفيما يتعلق بمعسكر الحجر الصحي للعائدين من الصين، أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أن منظمة الصحة العالمية تمد مصر بالاحتياجات الجديدة والكواشف الخاصة بفيروس كورونا، وهناك أكثر من 3 آلاف متابعة للمصريين العائدين من ووهان للاطمئنان على صحتهم، ووجدنا مصابا واحدا من العائدين من الصين مصابا بفيروس "سي" وقدمنا له العلاج اللازم، ويتم تقديم وجبات صحية".