مصر تكشف حقيقة القبض على متهم بالإخلال بأمنها القومي

كشفت السلطات المصرية حقيقة ما تردد عن القبض على مواطن إيطالي يدعى باتريك جورج متهم بالإخلال بالأمن القومي وإذاعة وبث بيانات وأخبار كاذبة.

وصرح مصدر أمنى مصري مسؤول بأنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط إيطالي يدعى "باتريك جورج "، مؤكدا أن المذكور مصري الجنسية واسمه كاملاً "باتريك جورج ميشيل زكي سليمان" وقبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

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وعلمت "العربية.نت" أن باتريك جورج زكي، يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية للحصول على الماجستير وتم إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى مصر قادماً من إيطاليا، وقررت نيابة المنصورة حبسه 15 يوما على ذمه التحقيقات.

وذكرت مصادر حقوقية أن النيابة وجهت لباتريك من واقع محضر التحريات رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري المنصورة اتهامات ببث أخبار وبيانات كاذبة، والتحريض على التظاهر وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري.