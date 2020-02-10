بالصور.. الحجر الصحي على المصريين العائدين من الصين

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، أو بين المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، أن وزيرة الصحة تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي للعائدين المصريين من مدينة ووهان الصينية منذ يوم 3 فبراير/شباط الماضي المتواجدين بالحجر الصحي في محافظة مطروح، وذلك من خلال مؤتمرات الفيديو والتقارير الدورية.

وأشار المتحدث إلى أنه يتم متابعة جميع المتواجدين داخل الحجر الصحي وقياس درجات الحرارة ومتابعة أي أعراض مرضية كل 8 ساعات من قبل الفريق الطبي المشرف، موضحاً أنه تم سحب 616 عينة روتينية حتى الآن لجميع العائدين.

وكشف المتحدث أن الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، متواجدون على رأس الفريق الطبي بالحجر الصحي للتأكد والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للعائدين من الصين.

وقال مجاهد إن عدد المترددين على العيادات الطبية بالحجر الصحي وصل إلى 362 حالة، من بينهم 7 حوامل، وحالتان مرضى بالقلب، و7 حالات مرضى سكر، وحالتا التهاب كبدي "B" ، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم نقل 12 حالة إلى مستشفى النجيلة "الإخلاء" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهم، حيث تنوعت الحالات ما بين جروح، والتهاب بالحلق، واشتباه بجلطة بالساق، وأمراض جلدية، وخرجت جميع الحالات من المستشفى وعادت إلى مقرها بالحجر الصحي.

ولفت المتحدث إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالمسح الصحي والمتابعة اليومية لهم وقياس درجة حرارتهم، ومتابعة الوافدين الذين يعانون من أمراض مزمنة، موضحًا أنه يتم سحب العينات المعملية اللازمة للفحص الروتيني وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى التسجيل الطبي للمترددين على العيادات الخارجية، وتسجيل العينات المطلوبة ونتائج العينات بسجلات المعمل.

وأكد أنه تم تدريب القوى البشرية على إجراءات مكافحة العدوى في حالة نقل أي حالات قد يشتبه بها إلى مستشفى الإخلاء، وتشمل التزام الحالة المشتبه بها بارتداء الواقيات وتنظيف الأيدي بالكحول، بالإضافة إلى التأكيد على التزام المسعفين بارتداء الواقيات الطبية أثناء نقل الحالة، وخلعها بطريقة آمنة بعد الانتهاء من مهامهم، وتشغيل التطهير الذاتي لعربة الإسعاف بعد نزول المريض للمستشفى، مضيفًا أنه تم التأكيد على أفراد الفريق الصحي الخاص باستقبال الحالات بالمستشفى باتباع إجراءات مكافحة العدوى تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، وتنظيف وتطهير الغرفة بعد خروج المريض منها.

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وأشار المتحدث إلى إجراء المسح الطبي الأولي بسجلات العيادة الخارجية للعائدين، والمتعاملين معهم أثناء نقل 369 مواطنًا من المطار شملوا المصريين القادمين من الصين، والطاقم الطبي المرافق، وطاقم الطائرة، وطاقم الحجر الصحي المسؤول عن تطهير الطائرة وشنط الركاب، والطاقم الوقائي بالحجر الصحي المسؤول عن المسح الحراري للوافدين، مشيرًا إلى أنه تم فتح ملف تسجيل طبي لجميع العائدين والمتعاملين معهم أثناء عملية الإجلاء من المطار، كما تم إجراء تحليل وجاءت النتائج سلبية لجميع العائدين من الصين.