مصر: إحباط هجوم إرهابي بسيناء ومقتل 10 مسلحين

أعلن المتحدث العسكري المصري، الأحد، إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء.

وقال إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقتل 10 إرهابيين.

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وأضاف أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وقتل 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة.

وذكر المتحدث العسكري أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة ومقتل 7 عسكريين.

وأكد أنه تجري حاليا أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحادث.