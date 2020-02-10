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مصر: إحباط هجوم إرهابي بسيناء ومقتل 10 مسلحين

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
قوات من الجيش المصري في شمال سيناء "أرشيفية"
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أعلن المتحدث العسكري المصري، الأحد، إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء.

وقال إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقتل 10إرهابيين.

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وأضاف أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وقتل10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة.

وذكر المتحدث العسكري أنه، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة ومقتل 7 عسكريين.

وأكد أنه تجري حاليا أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحادث.

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