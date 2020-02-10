وفد مصري إلى غزة لتثبيت الهدنة مع إسرائيل

وصل إلى قطاع غزة، الاثنين، وفد أمني مصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية والوفد المرافق له.

وتأتي زيارة الوفد الأمني المصري في محاولة لتخفيف حدة التوتر في القطاع وتثبيت الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

والتقى الوفد المصري، الأحد، مع مسؤولين إسرائيليين، قبيل توجهه، الاثنين، إلى غزة للقاء قادة حماس.

وكانت مصر قد نجحت في عقد اتفاق للتهدئة في القطاع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد توترات بسبب اغتيال إسرائيل قادة في حركة الجهاد الإسلامي، على رأسهم بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس الذراع العسكرية للجهاد.

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وشملت شروط الهدنة وقف اغتيال النشطاء والمتظاهرين في غزة، واتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع، وعدم استخدام الرصاص الحي ضد مسيرات العودة.

ووافقت إسرائيل على المقترح المصري بالوقف الفوري للاغتيالات، ووقف إطلاق النار، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.