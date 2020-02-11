مصر.. تصفية 17 إرهابياً في مواجهات بالعريش

أعلنت الداخلية المصرية مصرع 17 إرهابياً في مواجهات بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقالت إنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأوكار الكائنة بمنطقة العبيدات بقسم ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها مرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت أنه تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 11 إرهابيا وعثر بحوزتهم على 6 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص.

وذكرت أنه تم تتبع الفارين وحصارهم والتعامل معهم، ما أسفر عن مصرع 6 منهم. ويأتي ذلك بعد يومين من إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء.

وقال المتحدث العسكري المصري إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقتل 10 إرهابيين.

وأضاف أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وقتل 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة. وذكر المتحدث العسكري أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة ومقتل 7 عسكريين.