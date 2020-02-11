مولود كل 18 ثانية.. ياسمين رمضان الطفلة رقم 100 مليون

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن المولود رقم 100 مليون هي رضيعة من مدينة سمالوط، محافظة المنيا جنوب البلاد، وتدعى ياسمين رمضان ربيع.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء لإعلان التعداد السكاني لمصر ووصوله إلى 100 مليون نسمة، أن هذا التعداد هو عدد سكان مصر بالداخل فقط، وأن متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال عام 2019، بلغ 4813 نسمة، أي 201 مولود كل ساعة، وبما يعادل 3،3 مولود كل دقيقة، وأن الفترة الزمنية بين كل مولود وآخر بلغت 17،9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1،78%.

وذكر بركات أن معدل النمو السكاني بلغ 1،79% بين عامي 2018 -2019، مؤكدا أن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة.

معدل الكثافة السكانية

وكشف جهاز الإحصاء خلال المؤتمر أن القاهرة هي أكبر المحافظات، من حيث عدد السكان عند الوصول إلى 100 مليون، بعدد سكان 9،9 مليون نسمة، وبنسبة 9،9% من إجمالي عدد السكان، تليها محافظة الجيزة بـ 9،1 مليون نسمة ثم محافظة الشرقية بـ 7،5 مليون وبعدها محافظة الدقهلية بـ 6،8 مليون وكان أقلها محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.

وأعلن الإحصاء أن محافظتي القاهرة والجيزة أكبر المحافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 211،2 و200،3 ألف مولود على التوالي، بينما سجلت محافظتا بورسعيد والسويس أقل عدد مواليد خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المواليد بهما 12،4 و15 ألف مولود على التوالي.

وكشف جهاز الإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية ما بين 18إلى 29 عاما بلغ نحو 20،2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان، وأن نحو %44،6 من إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب الآلي منهم "47،8% ذكور، 44،6% إناث"، ونحو 47،4% من إجمالي الشباب يستخدمون الإنترنت منهم 51،9% ذكور، 42،8% إناث. "

وأضاف أن معدل الكثافة السكانية للمساحة المأهولة لكل كيلو متر مربع بلغ 1422 نسمة، فيما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71،2 سنة للذكور، 73،9 سنة للإناث، وبلغت نسبة السكان أقل من 15 سنة 34،2%، وبلغت نسبة السكان أكثر من 65 عاما 3،9% من إجمالي السكان.

تنظيم الإنجاب

من جانبه قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إنه في يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بلغ عدد سكان مصر 98 مليون نسمة، وذلك وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم بلغ 100مليون نسمة وهذا يعني أن عدد سكان مصر زاد ٢ مليون نسمة خلال عام وشهرين.

وقال لـ "العربية.نت" إن الفقر كان وراء زيادة عدد السكان وبسبب الزيادة السكانية نعاني منه أيضا، ولذلك نحن أمام خيارين لا ثالث لهما إمام تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر نتيجة الزيادة الفائقة التي تلتهم كل معدلات التنمية.

وذكر أن مصر لديها فائض ضخم من السكان يزيد على إمكانياتها الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة مطالبا بمواجهة المشكلة بحسم حتى لا تعاني الأجيال القادمة.