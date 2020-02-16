مصر تكشف تفاصيل القبض على طالب قادم من إيطاليا

كشفت النيابة المصرية تفاصيل ضبط طالب قادم من إيطاليا متهم بالإخلال بأمنها. وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، باستكمال التحقيقات في القضية المتهم فيها باتريك جورج ميشال زكي سليمان، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأوضح بيان النيابة الأحد أن تحريات قطاع الأمن الوطني قد توصلت في غضون سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باتريك جورج ميشال زكي سليمان، صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة، حسابه على "فيسبوك" في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

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وأضاف الصاوي أن النيابة العامة أصدرت إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة 10 أوراق مطبوعة من حساب المتهم على "فيسبوك"، مشيراً إلى أنها تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

إنكار للاتهامات.. ولا تعذيب

إلى ذلك أوضح أن النيابة العامة قررت إلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من فبراير الحالي قادما من إيطاليا. وفي صباح الثامن من فبراير الحالي، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وعُرض على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم بحضور دفاعه، حيث أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

وأشار إلى أن المتهم لم يُدل في أقواله بتعرضه لأي أذى أو تعد خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة. وعند سؤاله إن كان تعرض للضرب أو التعذيب، أجاب المتهم بالنفي. وأكد الصاوي استمرار حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وكان مصدر أمني مصري مسؤول قد أعلن قبل أيام أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل بشأن ضبط إيطالي يدعى "باتريك جورج "، مؤكداً أن المذكور مصري الجنسية واسمه كاملاً "باتريك جورج ميشال زكي سليمان" وقبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

إلى ذلك علمت "العربية.نت" أن باتريك يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية للحصول على الماجستير وتم إلقاء القبض عليه لدى عودته إلى مصر قادماً من إيطاليا، وقررت نيابة المنصورة حبسه 15 يوماً على ذمه التحقيقات.