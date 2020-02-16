مصر: هذا موعد انتهاء الحجر للعائدين من بؤرة كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، السبت، أن الأحد هو آخر يوم للعائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي.

وقالت زايد في مداخلة تلفزيونية، إن "كل العائدين من ووهان وطاقم الطائرة والمضيفين والطاقم الطبي، وهم حوالي 670 شخصاً، لهم ملف طبي كامل"، مضيفة: "يتم عمل فحص كل 8 ساعات، وجميعهم بخير وفحوصاتهم سليمة. الأحد هو آخر يوم لهم وسيخرج الجميع".

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أما عن الحالة المصابة التي اكتشفت في مصر مؤخراً، أكدت أنه "تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية وإجراء الفحص والتحاليل 3 مرات للأجنبي حامل الفيروس، كما تم نقله لمدينة مطروح وتطهير كل المبنى، وعزل جميع من تعاملوا معه سواء من كانوا في نفس المبنى أو المختلطين معه لمدة 14 يوماً".

إلى ذلك أشارت زايد إلى أنه "تم عقد اجتماع مع رؤساء مديريات الصحة لتأكيد الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وطمأنت هالة زايد المواطنين قائلة إن "مصر مستعدة وبها أماكن تستقبل 600 شخص في الحجر الصحي، ولدينا موانئ بحرية وبرية ومطارات فيها رصد كبير، بشهادة منظمات دولية".