فيديو لإخلاء المصريين العائدين من الصين.. انتهى الحجر الصحي

أخلت السلطات المصرية العائدين من الصين، بعد انتهاء معسكر الحجر الصحي الخاص بهم في مرسى مطروح شمال البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة إخلاء 617 شخصاً، من الحجر الصحي بمطروح، والخاص بالعائدين من مدينة ووهان الصينية، وأطقم الرعاية الطبية والخدمات المعاونة، وطاقم الطائرة التي أقلتهم، بعد قضاء 15 يوماً تحت الملاحظة الطبية، وهى فترة حضانة فيروس كورونا.

وذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة في تصريحات صحافية من المعسكر حيث زارته صباح اليوم وتابعت عمليات الإخلاء، أنه تم التأكد من سلامة العائدين من الصين، والأشخاص الذين تعاملوا معهم، منذ صعودهم الطائرة وحتى وصولهم مطروح، مؤكدة عدم ظهور أية حالات إصابة أو اشتباه بينهم.

وقالت إنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية، تشمل جميع الفحوصات الطبية، الخاصة بكل شخص من نزلاء المعسكر، معلنة أنه سيتم متابعتهم صحياً وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لهم.

وأشارت إلى أن الوزارة أعدت خطة لإخلاء جميع الموجودين في المعسكر، حيث تتم عودتهم على مجموعتين، الأولى تتجه للقاهرة فيما تتجه الثانية إلى الإسكندرية، ومنهما إلى محافظاتهم، مضيفة أنه تم إخلاء العائدين بشكل آمن وتطهير فندق الإقامة ومعسكر الحجر الصحي وفق المعايير العالمية لمكافحة العدوى.

كانت طائرة مصرية، قد أقلت قبل أسبوعين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 302 شخص من بينهم 7 سيدات حوامل و11 طفلاً، من الصين إلى مطار العلمين، وعقب إجراء الفحوصات الطبية لهم، استقلوا 7 أتوبيسات إلى الحجر الصحي، في مرسى مطروح.