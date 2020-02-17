مصري يكشف: الصين تجنّد روبوتات وطائرات مسيرة ضد كورونا

كشف شاب مصري مقيم في العاصمة الصينية بكين، تفاصيل ومظاهر الحياة اليومية في البلاد التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، راصداً جانباً من تعامل السلطات الصينية لمواجهة المرض.

موضوع يهمك بالرغم من ظهور فيروس كورونا في الصين منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتصاعد المخاوف من انتشاره خلال تلك الفترة، إلا أن... الصين تجذب 12.68 مليار دولار من الأجانب في يناير رغم كورونا اقتصاد

في التفاصيل، قال الشاب المصري محمد هيثم في اتصال خاص مع "العربية.نت"، إنه يعمل في بكين ويقيم هناك منذ أشهر، مؤكدا أن مظاهر الحياة في العاصمة الصينية تغيرت تماما بعد الإعلان عن تفشي الوباء القاتل.

وأضاف أن حدة الازدحام في الشوارع ووسائل المواصلات العامة خفت كثيرا، وقلت كذلك الحركة التجارية، كما التزم الجميع البقاء بمنازلهم استجابة لتعليمات السلطات إلى حين القضاء على كورونا.



روبوتات تفحص وتعطي الدواء

في السياق، أوضح الشاب المصري أن الأطباء استعانوا لمواجهة الفيروس بالروبوتات من أجل علاج المرضى في المستشفيات، حيث يتم فحص المصابين عبر الروبوت الموجه إلكترونيا من جانب الأطباء، ويعطونهم الأدوية عبر الروبوت أيضا منعا للمخالطة ولتقليل حدة نقل العدوى.

وأضاف أن طائرات مسيرة مزودة بماسح إلكتروني وطبي تجوب المدن الصينية بحثا عن المصابين، حيث يقوم الجهاز برصد أي حالات مصابة ويوجه إشارات للسلطات بمكان تواجد الحالة، فتسارع بعد الإخطار سيارات الإسعاف المعقمة للوصول إلى مكان الإصابة وعنوانها، ثم تنقلها إلى المستشفى فورا.

كما تستعين السلطات بقاعدة بيانات كبيرة وأجهزة رصد ومسح إلكترونية في القطارات ومواقف السيارات لرصد أي حالات مصابة، وعند معرفة الحالة ورصدها يتم من خلال قاعدة البيانات تلك معرفة رقم الرحلة التي أقلت الإصابة من القطار أو الحافلة، ومن ثم الوصول لجميع الركاب وفصحهم فورا ونقل أي حالات مشتبه بها إلى المستشفى.

كذلك كشف الشاب المصري أن السلطات الصينية اتخذت إجراءات لمنع انتقال العدوى عبر النقود، حيث تقوم بتعقيم صناديق القمامة 3 مرات يوميا، ثم تقوم بكيها، فضلا عن الاستعانة بتطبيقات متعددة عبر الهاتف الجوال للإعلان عن أي إصابات جديدة ومكانها حتى يلتزم سكان هذا المكان بالتعليمات الخاصة بالوقاية، ولسهولة وصول الفرق الطبية إلى الموقع وفحص جميع المخالطين.

وأشار إلى أن السلطات الصينية قامت خلال الفترة الأخيرة ببناء عدة مختبرات كبيرة ومستشفيات كاملة لاستيعاب الأعداد المتوقع إصابتها وعزلها، مضيفا أنه بدأ في تحضير عدة فيديوهات توضح مظاهر الحياة في الصين وكيفية تعامل السلطات مع المصابين ونشرها على صفحته على مواقع التواصل لطمأنة الجميع.

300 مصاب بالعاصمة

إلى ذلك ختم الشاب أن عدد المصابين في العاصمة بكين لا يتجاوز 300 مصاب، بينما يزداد العدد في مدينة ووهان، مؤكدا أن جميع الصينيين ملتزمون بمنازلهم ولا يغادرونها إلا للضرورة القصوى التي تتضمن شراء حاجياتهم اليومية لا أكثر، مشيرا إلى حظر دخول عمال خدمة توصيل الطلبات للمنازل أو التجمعات السكنية في جميع المدن الصينية، حيث يلتزم المواطنون بالحصول على طلباتهم منهم خارج المنطقة السكنية.