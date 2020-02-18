مصر تتخلص من 470 طناً من النفايات السامة خزنت 30 عاماً

أعلنت وزارة البيئة المصرية، الثلاثاء، التخلص من 470 طناً من النفايات السامة وعالية الخطورة كانت مخزنة ومهجورة في مدينة الصف بالجيزة جنوب البلاد منذ 30 عاما.

في التفاصيل، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التخلص الآمن من 470 طناً من مبيدات عالية الخطورة، كانت مخزنة ومهجورة بمخزن في منطقة الصف بالجيزة.

وأشارت إلى أن الوزارة اهتمت بالتخلص من المبيدات المخزنة عالية الخطورة، وتأمين تخزينها لحين التخلص منها بما يضمن سلامة المواطنين في المنطقة.

كما أوضحت خلال احتفالية نظمتها الوزارة، الثلاثاء، إلى أن هذه المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدار 30 عاما، مضيفة أنه تم العمل مع كافة الجهات، منها وزارة الاتصالات فيما يخص التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، ووزارة الصحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ووزارة الكهرباء للتخلص من بعض زيوت المحولات الكهربية، والتخلص من الجزء المتبقي من المبيدات بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكدت الوزيرة أنه تم التخلص من كافة المخلفات الناتجة عن تنفيذ هذه العملية ونقلها لتحرق خارج مصر في أفران خاصة في السويد وفرنسا، كما تم تطهير المخزن بالكامل.

"مبيدات زراعية"

من جانبه، كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أن هذه النفايات مبيدات زراعية أوقفت مصر استيرادها منذ العام 1972، ولكن نتيجة لتراكمات هذه الملوثات والاستخدام العشوائي لها على مدار سنوات كان من الضروري التخلص الآمن والكامل منها لتحقيق التوازان البيئي والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، مؤكدا أنه سيتم التخلص النهائي من الكمية المتبقية من تلك الملوثات والتي تبلغ حوالي 300 طن.

وكانت وزارة البيئة قد وقعت قبل 3 سنوات عقدا لإعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين عالية الخطورة والمحظور تداولها كانت مخزنة بميناء الأدبية بالسويس منذ العام 1998.

إلى ذلك ذكرت الوزارة أنها تخطط للتخلص الآمن من ألف طن من المبيدات المحظورة ومنتهية الصلاحية، منها 220 طناً في ميناء الأدبية بالسويس، و430 طنا بمنطقة الصف بالجيزة و350 طنا في مناطق أخرى.