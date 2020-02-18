مصر.. ضبط شبكة جديدة للاتجار بالأعضاء عبر "فيسبوك"

تمكنت السلطات المصرية من ضبط مافيا جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية تعمل عبر موقع "فيسبوك".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء أن "معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر كشفت قيام ثلاثة أشخاص بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالأعضاء البشرية".

وأضافت أن أحد المتهمين قام بإنشاء حساب على موقع "فيسبوك" للتواصل مع المرضى الراغبين بنقل الكلى إليهم، واستقطاب بعض الراغبين ببيع الكلى مقابل 30 ألف جنيه، مستغلاً حاجة هؤلاء للمال.

وأضافت أنه، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 هواتف محمولة ومبلغ مالي. وبمواجهتهم، اعترف هؤلاء بقيامهم بالتوسط في بيع الأعضاء البشرية للعديد من الحالات.

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واعترف المتهمون أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم هو من ضمن متحصلات جرائمهم، وأن الهواتف المضبوطة من الأدوات المستخدمة في تسهيل نقل وبيع الأعضاء البشرية.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم التوصل لإحدى الحالات التي أجرت نقل كلية مقابل مبلغ 30 ألف جنيه. كما أمكن التوصل إلى مقطع فيديو يوثق واقعة بيع أعضاء في إحدى المستشفيات بالإسكندرية.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق العصابة، ويجري حالياً تكثيف الجهود لتحديد وضبط معاوني المسجونين، من معامل تحاليل وأطباء. كما يمكن حالياً العمل على تحديد باقي حالات البيع، بالاستعلام من الجهات المعنية وكذلك المستشفيات التي تم التعامل معها.

وكانت "هيئة الرقابة الإدارية" في مصر قد تمكنت في يناير/كانون الأول الماضي من ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد تنشط في مجال الاتجار في الأعضاء البشرية.

وقبل 3 أعوام، ضبطت الرقابة الإدارية أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، في مصر، مكونة من 41 متهماً، بينهم 12 طبيباً و8 من أعضاء هيئات تمريض، تورطوا في عمليات بيع أعضاء بشرية، خاصةً الكلى.