وزير مصري يكشف تفاصيل خطة لصناعة الأسلحة

أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، محمد العصار، أن هناك خطة لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر في البلاد.

وأوضح العصار على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، أن "الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع وزارة الدفاع لتطوير صناعة الأسلحة والذخائر المنتجة داخل الشركات التابعة. وبعد تطبيقها لن تستورد مصر طلقة ذخيرة واحدة".

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كما أشار إلى تقسيم تكلفة خطة التطوير على 3 سنوات لتنفيذها بشكل جيد، مضيفاً: "مصر تستهدف تصنيع سلاحها بأيدي أبنائها".

"تلبية احتياجات القوات المسلحة"

وفي السياق ذاته، أكد العصار أن "الهدف من وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة"، لافتاً إلى أن شركات الإنتاج الحربي تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة.

وتابع: "ننتج دبابة بمصانعنا بأيدٍ مصرية وبالتعاون مع الجانب الأميركي، فضلاً عن إنتاج عربات مدرعة بإمكانيات وتصاميم مصرية كاملة".

يذكر أن السيسي افتتح، الاثنين، مجموعة من المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بمساحة 371 فداناً، تتخصص في إنتاج الأسلحة والذخيرة "صغيرة، متوسطة، ثقيلة، والطبنجات، البنادق الآلية، الرشاش المتعدد".