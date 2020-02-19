الموت يغيب مذيعًا مصريًا بعد شهر من وفاة والدته

غيب الموت اليوم الأربعاء عمر نجيب المذيع بالتليفزيون المصري وذلك بعد شهر من وفاة والدته. وقال زملاء للإعلامي الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل إن زميلهم كان يعاني من حالة نفسية سيئة لازمته بعد وفاة والدته يناير الماضي، إذ كان مرتبطا ومتعلقا بها بشدة.

وذكروا أنه سيتم تشييع الجثمان ظهر اليوم في منطقة العبور شرق القاهرة. ورثى الإعلاميون المصريون زميلهم مؤكدين أنه كان مثالا للمهنية والالتزام والانضباط الشديد.

والمذيع الراحل كان يقدم برنامج "هو وهي" على شاشة قناة النيل لايف، وهي إحدى القنوات التابعة للتلفزيون المصري.