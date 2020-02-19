مصر تنفي حالة كورونا.. التحاليل سلبية

أعلنت وزارة الصحة المصرية تفاصيل تحاليل المصاب الأجنبي بفيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن نتائج التحاليل له جاءت سلبية.

وقالت الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن نتيجة تحليل للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد ٤٨ ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفًا أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

من جانبه، أشار الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد مجاهد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تواصل متابعة غرفة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن أول إصابة بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص "أجنبي" بحمل الفيروس.

وتم الإعلان عن هذه الحالة في بيان إعلامي مشترك بين كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد البيان "اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وأوضح أن وزارة الصحة نجحت في اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.

وأفاد البيان أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وهي مستقرة تماماً.