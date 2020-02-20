مصر تستأنف رحلاتها إلى الصين برحلة واحدة أسبوعياً

قررت مصر استئناف رحلاتها إلى الصين بعد فترة توقف بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت شركه مصر للطيران، اليوم الخميس، تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة -بكين -غوانزو والعودة بنفس المسار اعتبارا من 27 فبراير القادم، نظراً لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى الصين.

وذكرت أنه سيتم دراسة الموقف أولاً بأول لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت مصر قد علقت رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية، بسبب انتشار كورونا، منذ نهاية يناير الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن الهدف من ذلك هو مواجهة انتشار فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين، حفاظاً على سلامة وصحة الركاب وأفراد الركب الطائر، موضحةً أن قرار تعليق الرحلات جاء في ضوء التزام الشركة بعودة المجموعات السياحية الصينية المتواجدة بمصر، والتي غادر آخر فوج منها في 4 فبراير.