المؤبد للمتهمين الأوائل بمشاجرة "بول الحمار" في مصر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها عصر الخميس، بمعاقبة ضالعين بمشاجرة وقعت قبل عامين في المنطقة وخلفت قتيلا، بالسجن المؤبد للمتهمين الثلاثة الأوائل، و10 سنوات لآخرين وأحكام أخرى في نفس القضية.

موضوع يهمك لقي شاب مصري مصرعه وأصيب شقيقه في مشاجرة بين عائلتين بمحافظة الشرقية شمال مصر، وفور علم والدتهما بالخبر سقطت جثة هامدة... مقتل مصري ووفاة والدته.. والسبب "بول" حمار الأخيرة

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو/حزيران من عام 2018، حين تلقت مديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بوقوع مشاجرة في قرية تل حوين، بين عائلة تدعى "الجزارين" وعائلة تدعى "سالم"، وذلك بسبب تبول حمار أمام منزل أحد كبار العائلتين، راح ضحيتها شاب، وأصيب شقيقه، فيما توفيت والدتهما من هول الصدمة.

وتبين حينها من التحقيقات أن مشاجرة عنيفة وقعت بين العائلتين بسبب تبول الحمار استخدمت فيها الأسلحة النارية، وسقط فيها قتيل وأصيب شقيقه.

تمكنت قوات الأمن من القبض على 10 من المتهمين، وعثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وبيضاء تم استخدامها في المشاجرة، كما تم القبض على آخرين، وتم إحالتهم جميعا للمحاكمة.