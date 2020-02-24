التوصل لمعذبة المسنة الباكية في مصر والنائب العام يأمر بحبسها

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مصر بحبس معذبة المسنة الباكية والتي هزت قصتها مواقع التواصل طيلة الأيام الماضية.

وقرر النائب العام حبس السيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠ إداري الطالبية لاتهامها بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها، وذلك بالتقاطها مشهداً لها وهي تبكي فيه متوسلة إليها لتصطحبها لدورة المياه كي تقضي حاجتها.

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وذكر النائب العام أن السيدة انتهكت خصوصية المسنة المريضة بنشرها المشهد على الشبكة المعلوماتية دون رضاها.

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا فيديو لسيدة مسنة تبكي بحرقة و تطلب دخول دورة المياه، فيما سمع بالفيديو صوت فتاة ترافقها وتتهكم عليها رافضة تلبية طلبها بل وقامت بتصويرها، ونشرت الفيديو على مواقع التواصل وحذفته فيما بعد.

ونال الفيديو انتقادات واسعة وظلت السلطات تبحث عن مصورة الفيديو والسيدة المسنة حتى توصلت لهما.

وتبين أن مصورة الفيديو هي خادمة المسنة المريضة، وتم تصويرها خلال تواجدهما بشقة الأخيرة بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وفي غضون ذلك تقدم موظف ببلاغ لقسم شرطة الطالبية اتهم فيه خادمته بتصوير زوجته أثناء سفره ونشر المقطع على مواقع التواصل كاشفا عن هوية الخادمة ومكانها.

والقت السلطات القبض على الخادمة التي اعترفت بارتكاب الواقعة ، وبررت جريمتها بأن المسنة المريضة كانت قد خرجت من دورة المياه وتريد العودة مرة أخرى وأنها تكرر هذا الطلب كثيرا رغم عدم احتياجها لقضاء حاجتها.